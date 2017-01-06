Ring, Gençlerbirliği'ne ısındı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni futbolcusu Jonathan Ring, başkent ekibine transferinin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

İsveçli futbolcu Ring, kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "İsveç'ten Türkiye'ye gelmek bir futbolcu için önemli bir adım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerim için önemli bir adım attım." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'ni daha önce transfer olan İsveçli futbolcular nedeniyle bildiğini vurgulayan Ring, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği'nin birçok İsveçli oyuncuyu kadrosuna kattığını biliyorum. Özellikle Jimmy Durmaz da benim şehrimde yetişti. Onun burada yaptıklarını takip ettim. Hopf ile de daha önce rakip olarak birkaç kez karşı karşıya gelmiştim. Onu da tanıyorum. Bu sezonki başarılarını İsveç'teki gazetelerden takip ettim."

İsveç futbolu ve Türk futbolu arasındaki farklılıklara da değinen Ring, "İsveç futbolu, taktik olarak daha ileride. İsveç'te futbolda fizik gücüne önem veriyoruz. Sahada daha çok koşan takımlar kuruyoruz . Milli takımlara bakınca Türkiye daha kaliteli isimlerden kurulu bir ekip ama taktik olarak İsveç daha önde diye düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Takımdaki ortam ve teknik direktör Ümit Özat'a ilişkin ise İsveçli futbolcu, şunları kaydetti:

"Takıma katılalı yalnızca 3 gün oldu. Takımda çok samimi bir ortam olduğunu hissedebiliyorsunuz. Üç günde bu kulüpte iyi insanlar olduğunu gördüm. Çok sohbet etme, kaynaşma şansım olmadı ama ilerleyen günlerde bunlara da sıra gelecek. Ümit Özat hakkında çok güzel şeyler duydum. Tüm futbolcular onun hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Benim gördüğüm kadarıyla da her oyuncusuyla ilgilenen, iyi bir hoca. Hedefim takımımı galibiyete taşımak için elimden geleni sahaya koymak. Mücadeleden asla vazgeçmem. Sahada varımı yoğumu ortaya koyacağım. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda mücadeleden vazgeçmeyen, çok çalışan bir Jonathan'ı taraftarlarımıza izletmek istiyorum."