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Rodrigues'den sonra Vitinho!
06 Ocak 2017 , 09:42
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Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi...
Bruma'nın yerine yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi...
2016 yılını Brezilya'nın Internacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu Vitinho için 3.5 milyon Euro teklif edildiği bildirildi. CSKA'nın 2013-14 sezonunda 9.5 milyon Euro'ya aldığı ve iki sezon için Inter'e 1.2 milyon Euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi. (Fotospor)
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