Sakho'dan Cimbom'a yeşil ışık!

AJANSSPOR- Liverpool'un Fransız stoperi Mamadou Sakho, Galatasaray'a gelme fikrine sıcak bakıyor.

L'Equipe gazetesi çok sayıda talibi olan Sakho'ya Galatasaray'ın da bir ilgisi olduğunu yazdı. Yıldız futbolcunun yakın çevresine dayandırılan haberde Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının Sakho'yu etkilemediği belirtilirken Sakho'nun yakın çevresine "Galatasaray büyük bir kulüp" dediği iddia edildi.

26 yaşındaki oyuncuya Inter, Milan, Stoke City, Southampton, West Ham United, West bromwich Albion gibi takımların da ilgisi mevcut.

Jürgen Klopp tarafından kadro dışı bırakılan Sakho bu sezonun ilk yarısında forma giymedi.