Süper Lig'in ideal penaltıcı profili!

SÜPER LİG’İN İDEAL PENALTICISI: SOL AYAĞINI KULLANAN YABANCI GOLCÜ

Süper Lig’in ilk 16 haftası geride kalırken hakemler toplam 52 penaltı kararı verdi. Bu penaltıların 38 tanesi (%73) gol oldu. FSTATS ekibi, sezonun ideal penaltıcısını tüm vuruşları analiz ederek ortaya çıkardı.

Süper Lig’de ilk 16 haftada oyuncular toplam 14 penaltı vuruşunu gole çeviremezken bu vuruşların sadece iki tanesi çerçevenin içini bulamadı. Akhisar Belediyespor takımından Hugo Rodallega penaltıyı üstten auta atarken, Galatasaraylı Selçuk İnan’ın vuruşu yan direkten geri geldi. Diğer 12 penaltıyı ise kaleciler kurtardı. FSTATS araştırmasına göre kalecilerin en çok penaltı çıkardığı köşe [vuruş yönüne göre] sol alt köşe (15/21 - %71 gol) oldu. Sağ alt köşe ise (13/18 - %72 gol) vuruş yapan oyuncular için sonraki tehlikeli bölge oldu. Kalenin üst bölgesine vurulan 9 penaltının ise 8 tanesi gol oldu. (çerçeve içini bulmayan iki penaltı hariç)

Araştırmanın ilginç kısımlarından biri ise sol ayaklı oyuncuların başarısı. Sol ayaklı oyuncular 15 penaltının 12 tanesini gol yapıp %80 oranında başarı yakalarken, sağ ayaklı isimler 37 penaltı da 26 kez gol sevinci yaşadı ve %70 başarı oranı yakaladı.

Forvet/santrfor bölgesinde oynayan isimler penaltı konusunda daha başarılı oldu. Bu pozisyonda görev yapan isimler 25 penaltının 21 tanesini gol yapıp %84 başarı oranı yakalarken, savunma oyuncuları 4 penaltının 3 tanesini (%75), orta saha oyuncuları ise 23 penaltının 14 tanesini yani %61’ini gole çevirdi. Orta saha oyuncuları kaçan 14 penaltının 9 tanesine imza attı.

Teknik adamlar daha çok yabancı oyunculara penaltı kullandırdı. Yabancı isimler 27 penaltıda 20 başarı yakalarken (%74), yerli isimler 25 penaltı da 18 tane gol kaydetti. (%72)

FSTATS’ın ideal penaltıcısı şöyle oluştu:

-SOL AYAKLA PENALTI KULLANAN

-FORVET/SANTRFOR

-YABANCI

Bu kriterleri sağlayan oyuncuların penaltıları gole çevirme oranı ortalaması %79 olarak gerçekleşti.

SAĞ AYAKLA PENALTI KULLANAN

-ORTA SAHA

-YERLİ

isimler tercih edilseydi gole çevirme oranı ortalaması %68 olacaktı.

Ligin bireysel anlamda öne çıkan isimler ise şöyle oluştu. Cenk Tosun kullandığı beş penaltının tamamını gole çevirip bu alanda en başarılı oyuncu olurken, Bursaspor kalecisi Harun Tekin karşılaştığı beş penaltıda üç kez kurtarış yapıp %60 başarı oranı yakaladı. En çok penaltı yaptıran isim 3 kez ile Dany (Karabükspor) olurken en çok penaltı kazandıran isim (2 kez) aynı zamanda ligin en çok faul yapılan oyuncusu Emre Akbaba (Alanyaspor) oldu. Hakemler 52 penaltının 18 tanesinde elle oynama ihlali sonucu karar verirken, diğer vuruşların sebebi faullü hareketler oldu.

Tolga Kuru