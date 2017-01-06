Sezonun ikinci bölümü için Antalya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günün ilk antrenmanında pas ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Beşiktaş'ın antrenmanı, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana 5'e 2 pas ve pres çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dar alanda kontrol pas yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına hızlı pas yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal katılmadı.

Çalışmayı izleyen TED Antalya Koleji öğrencileri, siyah-beyazlı futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.

Talisca ve Querasma frikik çalıştı

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları Ricardo Querasma ve Anderson Talisca, antrenman sonrası özel frikik çalışması yaptı.

Yaklaşık yarım saat ekstra çalışan futbolcular, çeşitli açılardan serbest atışlar kullandı. Querasma ve Talisca'ya bir süre Gökhan Gönül ile Marcelo Guedes de eşlik etti.

Öte yandan antrenmanı Aras Özbiliz ile Marcelo'nun aileleri de izledi. İki futbolcu da antrenman sonrası çocuklarıyla saha içinde futbol oynadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.