- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Teklifler kafasını karıştırdı!
06 Ocak 2017 , 09:18
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Çin’den ve Sporting Lizbon’dan gelen cazip teklifler Beşiktaş yönetimini zorluyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma'ya Beşiktaş yönetimi yeni bir teklifle giderken Portekizli yıldıza ülkesinden ve Çin'den gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimi zora sokmuş durumda.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Çin'den gelen yüksek teklifler Q7'nin aklını karıştırırken, Sporting Lizbon'un da Quaresma için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetiminin teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Portekizli yıldızla görüşmeler devam ediyor.
(Takvim)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar