Trabzonspor'a şok haber!

TFF tarafından açıklanan müsabaka takviminde Trabzonspor’un iç saha maçlarının yerinin belirtilmemesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Şenol Güneş Stadyumu’nda inceleme yapan federasyon temsilcileri müsabaka, güvenlik ve diğer talimatlar ışığıda gerçekleştirdikleri tespitlerde bugünkü mevcut duruma göre statta müsabaka oynamanın mümkün olmadığına karar verildiği iddia edildi.

Buna göre özellikle zeminle ilgili problemler ve hazır olmama durumu ilk sıraya otururken, misafir tribün girişindeki planlama yanlışı, stadyuma kaçak giriş imkanı veren çok sayıda alternatif bulunması, PASSOLİG sisteminin henüz kurulmamış olması gibi faktörler Şenol Güneş Stadı’nın öncelikli eksikleri olarak sıralandığı belirtildi.

Talimatlara ve kriterlere uygun olmayan bu eksikliklerin ikinci devrenin ilk maçlarına kadar giderilmesinin zorluğu ön plana çıktı. Federasyon yetkilileri özel bir talimat gelmediği taktirde tüm eksiklerin ancak ikinci devrenin son 3 haftasına doğru tamamlanabileceğini dile getirdiler.



(61saat)