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Trabzonspor'dan açıklama geldi!

Tarih06 Ocak 2017 , 18:22

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Trabzonspor'dan açıklama geldi!

AJANSSPOR - İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, Trabzonspor Martin Caceres transferi gerçekleşti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Uruguaylı stoper Caceres'le anlaştıklarını söyledi. 

Ajansspor'a açıklama yapan Bülbüloğlu, "Martin Caceres'le anlaştık. Stoper konusunu çözdük. Aatif, Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmadı. Şimdi başkanımız Muharrem Usta kendisiyle görüşüyor. Anlaşacağımızı umuyorum" dedi. 

Aatif Chahechouhe transferinin gerçekleşmesinin ardından tüm dikkatlerini forvet transferine çevireceklerini dile getiren Önder Bülbüloğlu, "Aatif ile anlaştıktan sonra forvet konusuna kanalize olacağız. Alternatiflerimiz var. Onlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Özgür Sancar - Ajansspor 

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