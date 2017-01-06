Trabzonspor'dan Bero açıklaması!

AJANSSPOR - Trabzonspor Kulübü, Matus Bero’nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Bero’nun rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağı duyuruldu.



Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde :



“Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen oyuncumuz Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır.

Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir.”