Trabzonspor'un ilgisini doğruladı!

AJANSSPOR - Transferin hareketli takımı Trabzonspor'un gündeminde yer alan CSKA Moskovalı Zoran Tosic, bordo mavili takımın ilgisini doğruladı ancak önceliğinin takımında kalmak olduğunu açıkladı.

Sırp basınına konuşan 29 yaşındaki sağ kanat, Trabzonspor'un kendisi ile temasa geçtiğini doğrulayarak, "Evet, görüşmeler olduğu doğru ancak şu anda bunun hakkında düşünmüyorum. CSKA'ya bağlıyım. 6 yıldır bu kulüpteyim ve şu andaki önceliğim yeni bir sözleşme imzalamak. Gelecek hafta Moskova'ya geleceğim. Görüşmelere başlayacağız ve her şey belli olacak. Masaya oturacağız ve göreceğiz. Trabzonspor beni istedi ancak öncelik CSKA'da, sonra diğer herkeste" ifadesini kullandı.

Sırp oyuncunun CSKA'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.