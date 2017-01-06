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''Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim''

Tarih06 Ocak 2017 , 12:47

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''Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim''
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Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic, BJK TV'ye açıklamalar yaptı.

Mitrovic, “Menajerimle teklif geldiğinde oturup konuştuk. Büyük bir takımdan teklif geliyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş. Oturup konuştuk. Türkiye’nin en büyük kulübüne imza atmaya geldim. Zaten kendi kariyerim açısından da Beşiktaş’ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum. En büyük hedefimdi zaten büyük bir takımda oynamak ve hedeflere ulaşmak" dedi.

Genç savunma oyuncusu, "Sahada her şeyimi göstereceğim, neler yapabileceğimi göstereceğim. Oyunda, sahada agresif taraflarımı göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim" diye konuştu.

Hırvat oyuncu, "Stadı gördüm. Taraftarlar dünyanın en iyi taraftarı. Sabırsızlıkla bekliyorum, sahaya inip kendimi taraftara göstermek için. Avrupa’da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş’ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş’ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

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