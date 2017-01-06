Ümit Özat'tan transfer açıklamaları!

Lig Tv'ye konuşan Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, oyuncularıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Özat'ın açıklamaları:

"İrfan çok yetenekli bir oyuncu, skora da katkı yapabilirse daha başarılı olabilir. Oyunu kurmasının dışında, oyununun hücüm tarafını da geliştirirse daha iyi olacak. İyi bir kulübe ve iyi bir hocanın eline gitti. Kilo fazlası var, ona da söyledim. Zamanla bunu da aşacaktır. Potansiyeli büyük bir futbolcu. Zamanla daha da iyi yerlere gelecektir.

Ahmet Çalık'ın yanı sıra, Ahmet Oğuz, Serdar, Uğur, Aydın mutlaka talipleri olan oyuncular. İyi oynadılar, haklarını vermek lazım. Kendileri gitmek isterlerse yapacak bir şey yok. Ancak biz, elimizden çok oyuncu çıkarmak istemiyoruz. Gençlerbirliği olarak tedbirlerimizi aldık. Sırf para kazanmak için oyuncu satmıyoruz. Oyuncu senden alıyor 300-350 bin euro, senden aldığı paranın 3-4 katını veriyorlar. Oyuncuyu tutsan da motive edemezsin. Şu an için Ahmet çalışmalarını, bizle devam edecekmiş gibi sürdürüyor. Ahmet çok daha iyi yerlere de gelecektir. Bence şu an Türkiye'nin en iyi 1-2 stoperi arasında. Giderse, hem kulübün hem kendinin menfaatleri doğrultusunda olur. Bir orta saha ve forvet arayışı içerisindeyiz.

Oyuncularımız genç ve talep normal ama, 4-5 oyunucuyu bir anda bırakamayız. Şu anlık hiçbirine gidecek gözüyle bakmıyoruz. Göz önünde olan oyuncularımız var, bu talepler normal. Ahmet kalırsa, hedeflerimizi daha yukarı koyarız ama giderse de tedbirimizi almış durumdayız. Brezilya'dan stoper aldık. Takım iyi olunca, oyunculara teklif gelmesi normal. Sezon sonu bunların artacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza teklif gelmesi bizi mutlu ediyor. Biz onlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz, onlarda sahada uyguluyorlar bu güzel bir şey."