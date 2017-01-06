Veli takımda kalacak mı?

Beşiktaş’ın orta saha oyuncularındna Veli Kavlak, Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor.

Omzundan geçirdiği üçüncü operasyon sonrası sakatlığı geçen ve Antalya kampında takımla çalışmalara başlayan Veli Kavlak hırs küpü…



Kendisine kulüp bulması istenilen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmek için elinden gelen gayreti gösteriyor.



Veli'nin kalıp kalmayacağı konusundaki son kararı Güneş'in Antalya kampının ardından vereceği öğrenildi.



Kaynak : Sabah