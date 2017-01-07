Abdullah Avcı'dan Eto'o açıklaması!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV Spor'da transfer ve takıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Egemen'in transferinde günü, İrfan Can'ın transferinde geleceği düşündük. İki tane sol, iki tane de sağ ayaklı stoper var. Başkan ve ekibe teşekkür ediyorum. Rekabet her zaman iyidir. Hem güne hem de geleceğe yatırım yaptık. Umarım iyi olacaktır. Eto'o açıkcası gündemimizde olmadı. Yarışırken oyuncu kalitesini arttırmak son derece önemlidir ama bizim böyle bir tasarrufumuz olmadı. Şampiyonluk kelimesini herkes çok kullanmaya başladı. Kupa öncelikli hedefimiz ama umarım sonuna kadar iki kulvarda da sağlıklı bir şekilde gideriz. 28. haftada nerede olacağımız hedefi belirler. Transfer için gelmek isteyen oyuncu fazla ama şu an itibarıyla transferde durduk, ilerisi ne gösterir onu göreceğiz. Durumumuz bize yük getirmiyor, güç getiriyor. Şampiyonluk gerçekleşse bile normal yol haritamızdan sapmayacağız. Visca da gidebilirdi ama kalmak istediğini söyledi."