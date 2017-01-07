Alanya transferde büyük oynuyor!

Turuncu-Yeşilliler transferde büyük oynuyor... Fenerbahçe’den Miroslav Stoch, Trabzonspor’dan ise Mustafa Yumlu için kiralama teklifi yapan ve olumlu yanıt alan Alanyaspor, iki yıldızı da kampa getirmeye hazırlanıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden ve devreyi 18 puanla bitiren Alanyaspor, transferde nokta atışı isimlere yöneldi. Gençlerbirliği’nden Landel’e imza attıran Turuncu-Yeşilli takım, savunmaya ve hücum hattına da büyüklerden takviye gerçekleştiriyor.

Alanyaspor, Miroslav Stoch için Fenerbahçe’ye, Mustafa Yumlu konusunda da Trabzonspor’a kiralama teklifinde bulundu. Her iki kulüpten olumlu yanıt alınırken, oyuncularla temaslar iyice hızlandırıldı. Bir aksilik çıkmazsa futbolcularla da anlaşılıp, sezon sonuna kadar imzaların atılması bekleniyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun 1 haftadır bu iki oyuncu için bizzat mesai harcadığı öğrenildi.

Fransız kanatla pazarlık

Öte yandan Güney ekibi bir de yurt dışından takviye gerçekleştirmek adına görüşmelere devam ediyor. Gündemdeki oyuncu Romain Amalfitano... Daha önce Newcastle United formasını da giyen ve şu an Fransız ekibi Dijon’da görev yapan 27 yaşındaki futbolcuyla maddi konularda pazarlık yapılıyor.

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