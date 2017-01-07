Antalya'dan Rosenborg'a!

AJANSSPOR- Antalyaspor'un sezon başında Bodo Glimt'ten transfer ettiği Milan Jevtovic, sezon sonuna kadar Rosenborg'a kiralandı.

İmza töreninde konuşan 23 yaşındaki oyuncu, bunun kendisi için çok büyük bir şans olduğunu söylerken, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Şampiyonlar Ligi yolunda Rosenborg'a katkı sağlarım. İki kanatta da oynayabilirim, hızlıyım. En büyük amacım asistler yapmak ama gol atarsam da fena olmaz. Antalyaspor'a, bana Rosenborg'a gelme fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Rosenborg Norveç'in en büyük kulübü. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 8 maçta 154 dakika görev alan Sırp oyuncu 1 asist yaptı.