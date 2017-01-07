Antalya'dan süper transfer!

Kırmızı-Beyazlılar bombayı patlattı... Güney ekibi, yıllarca Tottenham forması giyen ve son olarak QPR’da oynayan Brezilyalı Sandro’yu şehre getirdi, imza an meselesi.

Şu ana kadar sadece Galatasaray’dan Salih Dursun’u kadrosuna katan Antalyaspor, orta sahaya müthiş bir isim alıyor... Kırmızı-Beyazlılar, yıllarca İngiltere’nin köklü kulübü Tottenham’da forma giyen ve son olarak Championship takımı QPR’da oynayan Sandro’yu Türkiye’ye getirdi.

Akşam saatlerinde Antalya’ya ayak basan futbolcuyla son görüşmeler yapılıyor. Brezilya Milli Takımı’nın formasını da 18 kez terleten yıldız oyuncu için teknik direktör Rıza Çalımbay da onay verirken, son detaylar konuşuluyor. Bir aksilik çıkmaması halinde Sandro’nun 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Osmanlı’ya çalım

Osmanlıspor’un da yakından ilgilendiği ancak Antalyaspor’un bitirdiği Sandro, 2011-2015 yılları arasında Tottenham formasını terletti. Sambacı sonrasında West Bromwich ve QPR’da görev yaptı. 1.87 boyundaki yıldız futbolcu, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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