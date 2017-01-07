'Beşiktaş'ı yensek yerlere yatardım'

Vodafone Arena’da Beşiktaşlılar’ın tepkisinin ardından oyuncularına ‘Ayağa kalkın’ uyarısı yapan Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, aldığı eleştirilere cevap verdi, taraftarına seslendi: “Takımı Beşiktaş’a karşı nasıl motive ettiğimi oyuncularım biliyor. Kazansaydım, orada nasıl sevindiğimi, yerlere yattığımı herkes görecekti!"

Süper Lig’de eleştirilerle hocalık kariyerine başladı. Banko düşer denilen Gençlerbirliği’ni şaha kaldırdı, 28 maçta 43 puan topladı. Arkasında ise devlerin talip olduğu bir oyuncu topluluğu, Avrupa’nın da en az gol yiyen takımlarından birini bıraktı.

İbrahim Üzülmez için Gaziantep kariyeri de yine eleştirilerle başladı. Beşiktaş maçında, takımına ‘ayağa kakın’ uyarısı yaptığı için hedef adam haline gelen, “Eski takımına yaranmaya mı çalışıyor!” diye eleştirilen İbrahim Üzülmez, cevabını FANATİK aracılığıyla yolladı:

‘Jubile yüzünden buruğum’

“Ben Beşiktaş’tan jubile yaparak ayrılmadım, bu yüzden içim hep buruk kaldı. Duygusal bir ayrılıktı. Benim karakterimde yere yatarak maç kazanmak yoktur, benim takımımda da olmaz. Rakip kim olursa olsun o karakterde bir oyuncum da yok. Kaçırdığımız gollerden sonra üstümü başımı yırttım Beşiktaş maçında. Büyük takımda oynayıp da eski takımına karşı bu kadar agresif olan hoca yoktur. Ben şu an Gaziantepspor’un ekmeğini yiyorum. Böyle bir düşünce olabilir mi! Ben takımımı koruyorum. Benim oyuncum da bunu kabul etmez. Maçtan iki gün önce takımımı Beşiktaş’a karşı nasıl motive ettiğimi oyuncularım biliyor. Beşiktaş’ı seveceğim tabii ki. Kaptanlık yaptım. Ancak şu anda varım yoğum Gaziantepspor için. Maçtaki görüntüler bunu anlatıyor zaten.”

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