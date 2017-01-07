AJANSSPOR- Trabzonspor'un transfer etmek istediği Martin Caceres'te flaş gelişme.

İtalyan ve Uruguay basınında yer alan haberlere göre bordo mavili ekibin haricinde Beşiktaş, Marsilya, Inter ve Atletico Mineiro da 29 yaşındaki savunmacı için devrede.

Bonservisi elinde olan Caceres bu sezon sadece Uruguay Milli Takımı'yla sahaya çıktı. Toplam 4 maçta görev alan Uruguaylı, Bolivya ve Ekvador'a karşı birer de gol kaydetti.

Yıldız oyuncu son kulübü Juventus ile son maçına 3 Şubat 2016'da Genoa karşısında çıkmıştı.

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde savunma hattını Matej Mitrovic ile güçlendirmişti.