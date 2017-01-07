Hırvatistan’ın ünlü haber sitesi Index.hr’nin spor yazarı Vedran Buble, Mitrovic’i yorumladı: Beşiktaş, Matej Mitrovic’i alarak iyi bir iş yaptı. Teknik, hava toplarında etkili, ikili mücadelelerde minimum faul yapan, saha içi ve saha dışında sorunsuz, disiplini yüksek bir savunma oyuncusu. Birkaç yıl içerisinde de değeri en az 10 milyon Euro’yu bulur.

İlk olarak Matej Mitrovic için söyleyeceğim şey; kesinlikle Beşiktaş’ın için harika bir transfer olduğu. Mitrovic çok yetenekli bir oyuncu ve Hırvatistan’ın yakın gelecekte en iyi savunma oyuncularından biri olacak potansiyele sahip. Bonservisine 4.2 milyon Euro ödendi. Rijeka tarihinin, geçmişte Leicester City’ye 9 milyon Euro’ya satılan Andrej Kramaric’ten sonraki en pahalı oyuncusu konumunda. Bu rakam kesinlikle çok yüksek değil. Çünkü sadece birkaç yıl içerisinde değerinin en az 10 milyon Euro olacağından şüphem yok. Oyun görüşü çok yüksek olan bir isim. Maç içinde her zaman konsantrasyon açısından oldukça iyi ve rakip hücumcuları nasıl durduracağını iyi biliyor.

Yüzde 90’ında başarılı

Rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerde oldukça dikkatlidir. Hırvatistan’ın en az faul yapan stoperleri arasında yer alıyor. Rijeka’da 100’den fazla maça çıktı ve toplamda 10’dan daha az sarı kart gördü. Onun en iyi olduğu yer, hava topları. Genellikle hava topu mücadelelerinin yüzde 90’ında başarılı olur. Top ayağında olduğu zaman sıkıntı yaşamaz ama olumlu pas anlamında yüzde 60’larda. Bir savunma oyuncusu için çok kötü değil ama bu konuda gelişmesi gerekiyor. Uzun top oynamayı da sever. Geriden oyunu kurar, uzun toplarla hem kanatlara hem de atak oyuncularına topu ulaştırır. Teknik de olduğu için zaman zaman maç içinde oyun kurucu rolünü de üstlenebilir.

Gerçek bir sporcudur

Genel anlamda iyi bir savunma oyuncusu. Büyük bir hata yapma ihtimali oldukça düşüktür. Ne hocasıyla ne de takım arkadaşlarıyla sıkıntı yaşayacak bir durum yaratmaz. Çok kibar bir futbolcu olmasının yanı sıra gerçek bir sporcudur. Disiplini üst seviyede ve saha içinde saha dışında sıkıntı yaratmaz. İleride Avrupa’nın 5 büyük liginde de rahatlıkla oynayabilecek bir isim Mitrovic. Şu an Hırvatistan Milli Takımı’nın da parçası olmaya başladı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde milli takımın kilit oyuncularından biri olacağı düşünülüyor. Bilindiği gibi Hırvatistan, her zaman Bilic, Stimac, Tudor, Kovac, Simunic ve Corluka gibi iyi stoperlere sahip oldu. Mitrovic de onlar gibi olmaya aday bir oyuncu konumunda yer alıyor.

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