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Depay'da flaş gelişme!
07 Ocak 2017 , 09:23
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Manchester United’ın menaceri Jose Mourinho, takımda düşünmediği Hollandalı oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiliz basını, Depay’ın Everton’a kiralanacağını yazıyordu. Ancak Mourinho, “Açık konuşmak gerekirse Depay sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da planlarım arasında yer almıyor. Bu nedenle onun kiralanmasını değil, satılmasını istiyorum. Onunla ilgilenen kulüpler, tekliflerini buna göre yapsın” ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin de listesindeydi ancak yapılan görüşmede İstanbul’a gelmek istemediğini söyleyince, Sarı-Lacivertliler bu defteri kapattı.
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