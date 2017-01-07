Eto'o'ya Kerim Frei engeli!

Kartal'ın genç yıldızı, Antalyaspor'a gitmeyi bir kez daha kabul etmeyince Samuel Eto'o transferi uzadı.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Antalya kampında kadrosunu şekillendirecek olan Şenol Güneş’in ligin ikinci yarısında fazla düşünmediği oyuncularla görüşeceği, Kerim’in yerine bu isimlerden birini seçmeye çalışacağı bildirildi. Antalyaspor’a Ömer Şişmanoğlu artı para ile bir oyuncu daha verilecek.



Kanat ve stoper transferinden sonra rotasını Samuel Eto’o’ya çeviren Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu oyuncuyla her konuda el sıkışmasına rağmen, henüz kulüpler düzeyinde resmi anlaşma sağlanmadı. Dün bu transferi bitirmek için girişimlerde bulunan siyah - beyazlı yönetim, Kerim Frei’i ikinci kez ikna edemeyince, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kamp raporunu beklemeye başladı.



Yönetimin, Antalya kampında kadrosunu şekillendirecek olan Şenol Güneş’in ligin ikinci yarısında fazla şans vermeyi düşünmediği oyuncularla görüşeceği, Kerim’in yerine bu isimlerden birini seçmeye çalışacağı bildirildi. Bu transfer için Ömer Şişmanoğlu artı bir miktar para ile ikinci bir oyuncu daha vermeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi’ne, Antalyaspor Yönetimi’nin “Eto’o sizinle anlaştı. Biz de gitmesine onay verdik ama ikinci yarıda güçlü bir kadromuz olmalı. Eğer bir oyuncu daha verirseniz ya da parayı biraz daha arttırabilirseniz bu iş tamamdır” dediği ortaya çıktı. Samuel Eto’o ile el sıkışan, Antalyaspor ile de anlaşmaya çok yakın olan Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un da bu transferden çekilmeye hazırlanması nedeniyle artık geri sayıma geçtiği iddia edildi.



Ancak Antalya’ya gelen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da Eto’o’yu transfer etmek için devreye girdiği kaydedildi.



Öte yandan transferde çok para harcanmasına rağmen bazı yöneticilerin ikinci bir sol bekin daha transfer edilmesi gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Şampiyonluk yarışının şansa bırakılmaması gerektiğini dile getiren yöneticilerin, “Varsa imkanımız yaz transfer dönemi için düşünülen isimler devre arasında alınabilir” dedikleri bildirildi.

Bu arada Kayserispor Beşiktaş’tan Veli ile Aras’ı kiralık istedi.

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