Galatasaray'da Chedjou da kadro dışı kaldı!

Galatasaray'da Yasin Öztekin'den sonra Aurelien Chedjou da kadro dışı bırakıldı.

Hürriyet gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün kadro dışı kararı ile ilgili verdiği bilgiler şu şekilde:

"Chedjou milli takıma davet edilmeyince hem kadro dışı kaldı hem de ilave para cezası aldı. Halen Galatasaray’ın kontratlı futbolcusu olan Chedjou, Afrika Kupası için milli takımına çağrılacağına kesin gözle bakıyordu. Kamerunlu stoper bu yüzden Milli Takım kampı öncesinde ailesi ile Miami’ye tatile gitti. Ancak burada şok yaşadı. Milli Takıma çağrılmayan Chedjou,Galatasaray kampının da başladığı tarihte ‘nasıl olsa milli takıma çağrılacağım’ düşüncesi ile tatildeydi. Galatasaray Kulübü de takım kampına katılmadığı için Chedjou’yu dün resmen kadro dışı bıraktı. Hiçbir mazeret bildirmeden Galatasaray kampına katılmayan Chedjou'ya 780 bin euronun dışında para cezası verilmesi kararı alındı."