Galatasaray'da kadro sıkıntısı!

Galatasaray'da kadro daraldı. Takımdan gönderilen, kadro dışı kalan ve sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle teknik direktör Jan Olde Riekerink, çalışmalarını 20 futbolcuyla sürdürebiliyor.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, kampta 17 oyuncu ve 3 kaleciyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kampa 24 oyuncuyla gelen Galatasaray'da kadro; çeşitli sebeplerden dolayı sayısal olarak azaldı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink; sakatlıklar, cezalılar ve sözleşmesi feshedilen oyunculardan dolayı çalışmalarda dar bir kadroyla takımını yönetiyor. Galatasaray yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Yasin, takımda düşünülmeyen Chedjou ve sözleşmesi feshedilen Hamit antalya kampında yer almıyor.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Koray Günter de kamp kadrosunda yer alamayan isimler arasında. Tuzlaspor maçında sakatlanan Cavanda da antrenmanlarda bulunmuyor. Sarı kırmızılı ekipte Tolga, Sinan ve Cenk sakatlıklarından dolayı takımla henüz çalışamazken, kaleci Eray İşcan'ın da yaşadığı adale problemi kadroyu iyice daralttı.

Parmağı kırık olan Muslera, genç kaleciler Batuhan ve Ahmet ile antrenmanlarda yer alsa da topla çalışmalara katılamıyor. Sakatlığı bulunan ve Çin'e transferi gündemde olan Podolski ise; takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni transferlerin henüz kampa yetişememesi ve kadro içinde yaşanan talihsizlikler, Riekerink için bir handikap olarak görülüyor. Yönetimle görüşen Hollandalı çalıştırıcı, kısa sürede takıma takviye yapılacağının sözünü aldı.

Ntvspor