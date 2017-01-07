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Galatasaray'ın ilgisine: "Haha"
07 Ocak 2017 , 18:01
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın Podolski yerine düşündüğü iddia edilen Sebastian Andersson'dan flaş bir açıklama geldi.
Konu hakkında İsveç basınına konuşan 25 yaşındaki golcü, Galatasaray iddiaları için "Haha" derken, "Tek bir kelime bile duymadım. Ama dünden bu yana Türklerden bana birçok tweet atıldı" ifadelerini kullandı.
Forma giydiği Norrkoping'den hemen ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını belirten Andersson, "Sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha var. Buraya 9 ay önce geldim. Her şey çok hızlı gelişti" dedi.
1.90 boyundaki İsveçli oyuncu Mart 2016'da Djurgardens'ten transfer edilmişti.
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