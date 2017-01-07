- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'ın Kolarov aşkı!
07 Ocak 2017 , 10:32
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da yönetim bir an olsun boş durmuyor. Eldeki oyuncularla yollarını ayırmaya çalışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar eski aşkı Aleksandar Kolarov'u gözüne kestirdi. İngiliz devi Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldızı serbest bırakacağını açıkladı.
CAROLE GİDEBİLİR
Sezon başında gündeme gelen ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atılan 31 yaşındaki tecrübeli sol bekte bu kez sona gelindi. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, Kolarov için en ciddi takımın Galatasaray olduğunu yazarken, transferin devre arasında sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. Kolarov'un gelmesi halinde Carole de Fransa'ya satılabilir.
Kaynak : AMK
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar