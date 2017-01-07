Galatasaray'ın yeni hedefi!

Cim Bom, Deportivo Cali formasıyla 23 lig maçında 15 gol atan 22 yaşındaki Harold Preciado’yu gözüne kestirdi.

Galatasaray’ın hücum hattı için gündeme aldığı son isim Kolombiya’dan... Sarı- Kırmızılılar, scout ekibinin önerisiyle Deportivo Cali takımının 22 yaşındaki forveti Harold Preciado’yu gözüne kestirdi. Genç yetenek geçen hafta sona eren Kolombiya Ligi’nde çıktığı 23 maçta tam 15 gol atmayı başardı.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor

Böylece Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Preciado’yu Galatasaray’ın yanı sıra Malaga da takip ediyor. Golcü futbolcunun da kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği belirtiliyor.

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