Gaziantepspor, Wallace'ı bitiriyor!

AJANSSPOR- Gaziantepspor, savunma hattına Brezilya'dan bir takviye yapıyor.

Globo Esporte'de yer alan habere göre kırmızı siyahlı ekip, Gremio forması giyen stoper Wallace Reis'i 1.5 yıllığına kiralıyor. Kulüp kaynakları bu transferi doğrularken henüz işin resmiyete dökülmediğini aktardı.

Haziran 2016'da takıma katılan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ilk başlarda ilk 11'de oynarken sonraları formasını Kannemann'a kaptırdı.