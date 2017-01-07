Giroud bombası!

Yıllar önce sarı-lacivertli kulübün kapısından dönüp Arsenal’a giden golcü futbolcu, mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. Olivier Giroud menajerine takım bulmasını söyledi. Menajerin temasa geçtiği kulüpler arasında F.Bahçe de var. Kanarya, Fransız yıldızı sadece kiralayabilir.

Mehmet Ekici transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın golcü isteğini de karşılamak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, iyi bir golcü alabilmek için öncelikle Emenike ve Van der Wiel'i satarak kaynak oluşturmayı hedeflerken, hafta içinde eski bir tanıdık yeniden gündeme geldi. Yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'nin transfer etmeye çok yaklaştığı Olivier Giroud, sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli kulübe önerildi.

Arsenal'in 2012'de adeta F.Bahçe'nin elinden kaptığı Fransız golcü, son dönemde çok mutsuz olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. Çin kulüplerinin de peşine düştüğü 30 yaşındaki Giroud, Avrupa'da kalmaktan yana. Çin'e soğuk bakan ünlü futbolcu menajerine Avrupa'dan takım bulmasını söyledi. Menajer bazı İngiliz ve Fransız kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'yle de temasa geçti. Arsenal, Giroud'u satmaya hazır olsa da F.Bahçe onu ancak kiralama yoluyla bünyesine katabilir.

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