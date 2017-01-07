G.Saray'a geliyor mu? Açıkladı!

AJANSSPOR - Adı Türkiye’nin büyük kulüpleriyle anılan milli oyuncu Kaan Ayhan, kariyeri ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alman basınına konuşan Ayhan, Bundesliga’da futbol oynamaya devam etmek istediğini bildirdi ve Galatasaray'a transfer olacağı şeklindeki haberlere cevap verdi.



Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu Bild gazetesinde yer alan habere göre, ”Bundesliga’da oynamak istediğimi her zaman söylemiştim. Halen bunun için çalışıyorum. Schalke’de hep yedek bekliyordum. Benim için en önemli olan şey oynayabilmek. O yüzden Fortuna benim için doğru bir tercih olacak. Kendimi daha da geliştirebileceğim” dedi.



Stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Kaan Ayhan, Galatasaray iddialarına da yanıt verdi. 4 kez A Milli Takım’da oynayan ve şu anda Fortunda Düsselfort'ta top koşturan genç futbolcu, ”Medyada yer alan haberler dışında bir şey bilmiyorum. Türkiye’de üç büyüklerden birinde oynamayı istemişimdir ama kariyerimin sonlarında olmasını tercih ederim. Yakın geleceğim Bundesliga’da. Fortuna’da mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.