- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Her yıl bir stoper
07 Ocak 2017 , 10:19
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu.
Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu. Buna göre Beşiktaş, 2011-12 sezonundan beri neredeyse her transfer döneminde en az 1 defans oyuncusu aldı. Defansın merkezine bu 5 yıllık süreçte tam 13 farklı oyuncu getirildi.
Kartal, bu süreçte 20 milyon euroyu aşan bir miktarı sadece stoper transferi için harcadı. Sırasıyla gidilecek olursa 2011-12 sezonunda; Egemen Korkmaz, Sidnei ve Ersan Gülüm toplamda 5 milyon euro maliyetle geldi. 2012-13 sezonunda; Julien Escude ve Berat Çetinkaya, 2 milyon euroya yakın bir maliyetle alındı.
2013-14 sezonunda Pedro Franco’ya 2.5 milyon euro harcandı. 2014-15 sezonunda Alexander Milosevic 1 milyon euroya kadroya dahil edildi. 2015-16 sezonunda Luiz Rhodolfo, Alexis Delgado ve Dusko Tosic üçlüsüne de 5 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Bu sezon itibariyle de Atınç Nukan, Marcelo Guedes ve Matej Mitrovic’e 6.5 milyon euroluk harcama oldu.
Skorer
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar