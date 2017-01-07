Her yıl bir stoper

Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu.

Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu. Buna göre Beşiktaş, 2011-12 sezonundan beri neredeyse her transfer döneminde en az 1 defans oyuncusu aldı. Defansın merkezine bu 5 yıllık süreçte tam 13 farklı oyuncu getirildi.



Kartal, bu süreçte 20 milyon euroyu aşan bir miktarı sadece stoper transferi için harcadı. Sırasıyla gidilecek olursa 2011-12 sezonunda; Egemen Korkmaz, Sidnei ve Ersan Gülüm toplamda 5 milyon euro maliyetle geldi. 2012-13 sezonunda; Julien Escude ve Berat Çetinkaya, 2 milyon euroya yakın bir maliyetle alındı.

2013-14 sezonunda Pedro Franco’ya 2.5 milyon euro harcandı. 2014-15 sezonunda Alexander Milosevic 1 milyon euroya kadroya dahil edildi. 2015-16 sezonunda Luiz Rhodolfo, Alexis Delgado ve Dusko Tosic üçlüsüne de 5 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Bu sezon itibariyle de Atınç Nukan, Marcelo Guedes ve Matej Mitrovic’e 6.5 milyon euroluk harcama oldu.

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