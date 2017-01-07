Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Her yıl bir stoper

Tarih07 Ocak 2017 , 10:19

Yorum
Her yıl bir stoper

Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu.

Kartal’ın 4.2 milyon euro gibi ciddi bir rakama kadrosuna kattığı Mitrovic, siyah-beyazlıların son 5 yıldaki stoper transferinin son halkası oldu. Buna göre Beşiktaş, 2011-12 sezonundan beri neredeyse her transfer döneminde en az 1 defans oyuncusu aldı. Defansın merkezine bu 5 yıllık süreçte tam 13 farklı oyuncu getirildi.
 
Kartal, bu süreçte 20 milyon euroyu aşan bir miktarı sadece stoper transferi için harcadı. Sırasıyla gidilecek olursa 2011-12 sezonunda; Egemen Korkmaz, Sidnei ve Ersan Gülüm toplamda 5 milyon euro maliyetle geldi. 2012-13 sezonunda; Julien Escude ve Berat Çetinkaya, 2 milyon euroya yakın bir maliyetle alındı. 
2013-14 sezonunda Pedro Franco’ya 2.5 milyon euro harcandı.  2014-15 sezonunda Alexander Milosevic 1 milyon euroya kadroya dahil edildi. 2015-16 sezonunda Luiz Rhodolfo, Alexis Delgado ve Dusko Tosic üçlüsüne de 5 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Bu sezon itibariyle de Atınç Nukan, Marcelo Guedes ve Matej Mitrovic’e 6.5 milyon euroluk harcama oldu. 

Skorer

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba