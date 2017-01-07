İşte Mitrovic'in Beşiktaş'a maliyeti...

Beşiktaş’ın yeni stoperi Matej Mitrovic’in bonservis ve maaş detaylarıyla ilgili olarak dün kulübün internet sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınlandı.

Yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı ve Rijeka’ya 4.2 milyon Euro (16 milyon TL) ödeneceği bildirildi. Hırvat stopere ise yarım dönem için 600 bin Euro (2.2 milyon TL), sonraki 3 sezon için ise yıl başına, 1.2 milyon Euro (4.5 milyon TL) ödenecek.

Bonservis ve garanti ücret maliyeti 8.2 milyon Euro (31 milyon TL) olan Mitrovic, ek olarak puan başına 4 bin Euro (15 bin TL) alacak.

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