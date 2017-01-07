İstenmeyen adam Van der Wiel

Dick Advocaat tarafından kadroda istenmeyen Gregory Van der Wiel konusunda belirsizlik devam ediyor.

Dick Advocaat tarafından kadroda istenmeyen Gregory Van der Wiel konusunda belirsizlik devam ediyor. Önceki gün Hollanda basınında yer alan haberde, Abu Dhabi’ye Al Wahda’ya transfer olmak üzere olduğu kaydedilen Van der Wiel’e özellikle Avrupa’dan istediği teklifler gelmiyor.



Yüksek maaşı ve sürekli düşen performansı nedeniyle Avrupa’daki kulüplerin soğuk baktığı Hollandalı yıldıza ülkesinde de kötü haber geldi.

Voetbolzone tarafından yapılan ankette, Hollandalı taraftarlar yüzde 60’lık ‘hayır’ oyuyla Van der Wiel’i kadroda istemediklerini işaretledi.



Karavaev’den mesaj

Devre arasında Fenerbahçe’nin ilk transferi olan Alexander Karavaev, ayrıldığı kulübü Zorya’ya özel bir mesaj gönderdi. Fenerbahçe’nin kendisi için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Karavaev, büyük bir fırsatı değerlendirdiğini anlattı. Zorya kulübünden anlayış bekleyen Ukraynalı futbolcu, “Futbol hayatı böyle. Böylesi kendimi geliştirebileceğim bir teklifi reddedemezdim. Her başarıyı beraber kazandık. Siz olmasaydınız Fenerbahçe’ye gitme fırsatını yakalayamazdım” dedi.



İlk idman ilk gol

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına dün resmen başladı. Sabah saatlerinde İstanbul’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanan sarı-lacivertliler, daha sonra Antalya’ya hareket etti.

Fenerbahçe akşam ise Antalya’daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni transfer Karavaev de antrenmanda yer aldı. Advocaat, yıldız futbolcuya, “hoş geldin” derken tüm takım kendisini alkışladı. Ukraynalı oyuncu çift kale maçta ilk golünü attı.

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