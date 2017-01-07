Karavaiev her eve lazım

Afrika Kupası’na gidecek olan Sow’un gerek kanatta gerekse de forvetteki boşluğunu yeni transfer Karavaiev dolduracak

Afrika Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile yer alacak olan Sow'un, ligin ilk üçmaçını kaçıracak olması üzerine yeni transferKaravaiev, yıldız futbolcunun boşluğunu dolduracak. Esasmevkii kanat olanUkraynalı oyuncu, ihtiyaç duyulması halinde forvette de görev alacak.

Fenerbahçe teknik heyeti ve takım arkadaşlarıyla tanışan Karavaiev, tesislere hayran kaldı. Genç oyuncu, takım arkadaşları tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşıladı. Teknik Direktör Advocaat da Ukraynalı futbolcuya ‘hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diledi ve kendisinden beklentilerini anlattı. Karavaiev ise “Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim” ifadelerini kullandı.

Amk