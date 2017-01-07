Kayserispor Güray Vural ile anlaştı

Kayserispor Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirmesinin ardından transfer çalışmalarına da hız verdi. Kayserispor'un ilk transferi Güray Vural oldu.

Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşan Kayserispor, Süper Lig'de kalmak adına önemli transfer hamleleri yapıyor. Sarı kırmızılı ekibin ilk transferi Trabzonspor'dan oldu. Kayserispor Güray Vural ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, Trabzonspor'un büyük umutlarla Akhisar Belediyespor'dan geçen sezon devre arası renklerine bağladığı Güray Vural ile anlaştı.

(Fanatik)