- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Manchester istedi Malatya reddetti!
07 Ocak 2017 , 09:15
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursaspor’un tarihi şampiyonluğunda pay sahibiydi. Manchester United bile onu izledi. Sercan Yıldırım’ın Malatya’ya önerildiği, ancak Urfa referansı nedeniyle istenmediği konuşuluyor.
Galatasaray’a gitti, kariyeri dibe indi. Urfa’ya kadar düştü. Tam geri döndü ayağa kalktı dedik ama Hamza hocanın bir türlü gözüne giremedi.
Bursa’da 10 maçta şans bulan, Antalya kampında da umutsuz vaka olarak gezinen Sercan Yıldırım’ın Malatya’ya önerildiği, ancak Urfa referansı nedeniyle istenmediği konuşuluyor. İbretlik hikaye doğrusu...
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar