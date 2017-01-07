Manchester istedi Malatya reddetti!

Bursaspor’un tarihi şampiyonluğunda pay sahibiydi. Manchester United bile onu izledi. Sercan Yıldırım’ın Malatya’ya önerildiği, ancak Urfa referansı nedeniyle istenmediği konuşuluyor.

Galatasaray’a gitti, kariyeri dibe indi. Urfa’ya kadar düştü. Tam geri döndü ayağa kalktı dedik ama Hamza hocanın bir türlü gözüne giremedi.

Bursa’da 10 maçta şans bulan, Antalya kampında da umutsuz vaka olarak gezinen Sercan Yıldırım’ın Malatya’ya önerildiği, ancak Urfa referansı nedeniyle istenmediği konuşuluyor. İbretlik hikaye doğrusu...

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