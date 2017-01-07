Mehmet Ekici transferinde son durum!

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Mehmet Ekici transferi için hareketli saatler yaşanıyor.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Ersin Düzen, transferin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzen, "Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor, Fenerbahçe'den Fernandao ve Aatif'ı istedi ancak Fernandao'yu Advocaat bırakmıyor. Aatif da Trabzonspor'da oynamak istemiyor. Oyuncunun Ersun Yanal ile görüşmesi oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında anlaşma gerçekleşmedi. Aksine görüşmeler tıkandı, olumsuzluğa yönelen bir tablo var. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mektup gitti. İçeriğinde de, 'İki kulüp arasında sıkıntı ve kutuplaşma olmasın. Oyuncu ile ilgileniyorsanız, transferi şimdi yapalım. Aksi takdirde de sezon sonu imzalayın.' deniliyor ifadelerini kullandı.