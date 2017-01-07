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Muhammet Demir geri döndü!

Tarih07 Ocak 2017 , 12:41

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Muhammet Demir geri döndü!

AJANSSPOR-

Trabzonsporlu Muhammet Demir, takımın kampından ayrıldı. Muhammet, eski takımı Gaziantepspor'la anlaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor transfere start verdi. Kırmızı-Siyahlılar eski golcüsü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Bordo-Mavili formayı terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 

Kırmızı-siyahlılar bir süredir ilgilendiği Muhammet Demir’in akşam Antalya'da takımın kamp yaptığı otele geleceği bildirildi.

Gaziantepspor'un; eski golcüsü Muhammet Demir ile prensipte anlaşma sağladığını ilk olarak Ajansspor.com duyurmuştu...

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