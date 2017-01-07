- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Muhammet Demir geri döndü!
07 Ocak 2017 , 12:41
AJANSSPOR-
Trabzonsporlu Muhammet Demir, takımın kampından ayrıldı. Muhammet, eski takımı Gaziantepspor'la anlaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor transfere start verdi. Kırmızı-Siyahlılar eski golcüsü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.
Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Bordo-Mavili formayı terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kırmızı-siyahlılar bir süredir ilgilendiği Muhammet Demir’in akşam Antalya'da takımın kamp yaptığı otele geleceği bildirildi.
Gaziantepspor'un; eski golcüsü Muhammet Demir ile prensipte anlaşma sağladığını ilk olarak Ajansspor.com duyurmuştu...
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar