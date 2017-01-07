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Munoz pahalı geldi!

Tarih07 Ocak 2017 , 08:35

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Munoz pahalı geldi!

G.Saray, İtalyan Genoa'nın kapısını stoper için çaldı.

Sportif Direktör Cenk Ergün, Genoa'nın 26 yaşında 1.85 boyundaki Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'un menajeri Fernando Cosentino'yla şartları görüştü. Munoz'da sorun çıkmazken, Genoa'nın 6 milyon euro istemesi Aslan'a geri adım attırdı..

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