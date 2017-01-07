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Munoz pahalı geldi!
07 Ocak 2017 , 08:35
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G.Saray, İtalyan Genoa'nın kapısını stoper için çaldı.
Sportif Direktör Cenk Ergün, Genoa'nın 26 yaşında 1.85 boyundaki Arjantinli stoperi Ezequiel Munoz'un menajeri Fernando Cosentino'yla şartları görüştü. Munoz'da sorun çıkmazken, Genoa'nın 6 milyon euro istemesi Aslan'a geri adım attırdı..
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