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Narsingh idmanda sakatlandı!
07 Ocak 2017 , 16:27
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden biri olan Luciano Narsingh'den kötü haber geldi.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız kanat oyuncusu, İspanya Jerez'deki kampta sakatlandı. İdmanı yarım bırakan Narsingh'in direkt olarak otelin yolunu tuttuğu belirtildi.
Haberde 26 yaşındaki oyuncunun daha önceki idmanları da grip nedeniyle kaçırdığı ifade edildi.
PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncu ile Galatasaray'ın haricinde Swansea City de ilgileniyor. Narsingh daha önce "Eğer devre arası başka bir takıma transfer olmazsam sözleşmemi uzatırım" demişti.
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