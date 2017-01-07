Podolski büyük ihtimal ile Çin'e gidecek

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, Podolsi'nin Çin'e büyük ihtimalle gideceğini belirtti.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, muhabirler ile yaptığı sohbette Çin kulüpleri ile adı anılan Lukas Podolski'nin büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını söyledi.

Nazifoğlu ayrıca Rodrigues transferinin bittiğini açıkladı.

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