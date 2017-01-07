Ne çektin be Aatif!

Sivasspor’daki başarılı performansının ardından Fenerbahçe’ye büyük umutlarla geldi. Önce Avrupa kadrosunun dışında kaldı, sonra ligde bulduğu şansı çok iyi kullandı. Yine de Advocaat’ın gözüne giremedi, 11 dışında kaldı. Aatif son olarak, Trabzonspor’a gitmeyi kabul etmediği için kadro dışı kaldı, Antalya’ya götürülmedi...

Türk futbolu Aatif Chahechouhe ile 2012 yılının Ağustos ayında tanıştı. Dönemin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Faslı oyuncuyu Bulgaristan’ın Chernomorets takımından transfer etti. İlk olarak telaffuzu ve yazılışı zor soyadıyla kendinden söz ettiren yıldız futbolcu, kısa sürede golleriyle gündeme gelmeye başladı. Sivasspor’daki başarılı kariyerine gol krallığı da sığdıran Aatif, sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe’ye imza attı.

İlk şok başkandan

Yeni takımında belki de ilk şoku, Aziz Yıldırım’ın, “Volkan Şen’e kızdığım için Aatif’i aldım” sözleriyle yaşadı. Pereira’nın yerine takımın başına geçen Dick Advocaat, Avrupa Ligi kadrosunda kendisine yer vermeyerek 30 yaşındaki oyuncuya ikinci şoku yaşattı. Aatif, ligde ilk 6 hafta forma giyemedi, çoğu zaman kadroya bile giremedi. 7. haftada Alanya karşısında son 27 dakikada bulduğu şansı iyi kullanamadı, kötü futboluyla tepki çekti.

Formayı kaptı

9. haftada ise büyük bir sürprizle Karabükspor karşısına 11’de başlayan Faslı oyuncu, 1 gol atarken takımın en çok koşan ismi oldu. Aatif, daha sonra Akhisar önünde de 11’deki yerini alıp, 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla 3-1’lik galibiyetin mimarı oldu. 12. haftadaki Rize maçında 30 yaşındaki futbolcu yine 11’deydi, 5-0’lık zaferde 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Her şey güzel giderken, Advocaat tarafından yeniden kulübeye mahkum edilen Aatif son şoku ara transfer döneminde yaşadı.

Yönetim rest çekti

Yönetim, Mehmet Ekici transferinde Aatif’ı Trabzonspor’a göndermek istedi, oyuncu kabul etmedi. Faslı futbolcuya dün rest çekildi, “Ya Trabzonspor’a gidersin, ya da kadro dışı kalırsın” denildi ancak Aatif, “Trabzon’a gitmem” diyerek kararından geri adım atmadı. Sonuç olarak Aatif kadro dışı bırakılıp Antalya kampına götürülmedi.



Süper Lig takımları takipte

Aatif konusunda yaşanan gelişmeler, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Antalyaspor, Bursaspor ve Konyaspor’u alarma geçirdi. Faslı golcünün dün kadro dışı kalmasının ardından 3 takım da Fenerbahçe’ye teklif sunmak için kolları sıvadı. Antalyaspor’un en büyük kozu, Aatif’ı Türkiye’ye getiren teknik direktör Rıza Çalımbay. Deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşındaki eksi öğrencisiyle bizzat temasa geçerek, kendisini transfer konusunda ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe’den senede 1.5 milyon Euro kazanan Faslı futbolcunun bir numaralı şartı, bu rakamın altına düşmemek.

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