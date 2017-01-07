Rodrigues bitti gibi!

Yunanistan’ın popüler gazetesi Gazetta’dan Johnny Georgopoulos, PAOK’un G.Saray’ın 3.6 milyon euro’luk teklifini kabul ettiğini açıkladı.

G.Saray'da Garry Rodrigues transferinde flaş gelişmeler var. Önceki gün PAOK Başkanı Ivan Savvides, 5 milyon euro istediği Hollandalı oyuncunun menajeri Wessel Weezenberg ile bir araya gelmiş ve Weezenberg, G.Saray'ın teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardığını, değerlendirilmesi gerektiğini iletmişti. Bu görüşmelerin ardından Aslan'la 1.5 milyon euro'ya anlaşan Hollandalı sol açığın transferinde pürüz kalmadığı Yunanistan'ın en popüler gazetesi Gazetta'nın yazarı Jhonny Georgopoulos tarafından teyit edildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Georgopoulos, iki kulübün anlaştığını, transferin sarı-kırmızılılar tarafından her an açıklanabileceğini öne sürdü. Anlaşmanın detaylarını da anlatan Yunan yazar şu bilgileri verdi: "G.Saray teklifini 3.6 milyona yükseltti. Şu anda ödeme planı ve bonuslar konusundaki detayları görüşüyorlar. Yunanistan'da herkes Rodrigues'in artık G.Saray'da olduğunu söylüyor." Öte yandan dünkü idmana çıkmayan Rodrigues, maç kadrosuna da alınmadı.

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