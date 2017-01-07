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Rodrigues, transferini Ajansspor'a açıkladı!

Tarih07 Ocak 2017 , 16:34

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Rodrigues, transferini Ajansspor'a açıkladı!

ÖZEL- Yönetici Levent Nazifoğlu'nun ardından, Rodrigues de sarı kırmızılılara transfer olduğunu açıkladı. 

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Garry Rodrigues, "Evet transferimle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bugün, yarın burada yapacak işlerim var" dedi. 

Yarın Yunan basınının sorularını yanıtlayacağını belirten Hollandalı oyuncunun yarın akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. 

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