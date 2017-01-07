Sakho transferi ciddiye bindi!

AJANSSPOR- Vitor Hugo ve Ahmet Çalık transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da rota Mamadou Sakho'ya döndü.

Goal.com'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, Liverpool ile son maçına 20 Nisan 2016'da çıkan Sakho'nun transferi için girişimlerini hızlandırdı. Yine La Liga'nın önemli ekiplerinden Sevilla'nın da Fransız savunmacı için devrede olduğu belirtiliyor.

Geçen sezonun sonlarına doğru yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 30 günlük tedbir cezası alan Sakho daha sonra suçsuz bulunmuştu. Fakat kulüp kurallarını hiçe saydığı için teknik direktör Jürgen Klopp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

26 yaşındaki savunmacı bu sezon A takımda hiç süre alamadı.

Öte yandan dün de L'Equipe gazetesinde Sakho'nun yakın çevresine dayandırılan haberde yıldız oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edilmişti.