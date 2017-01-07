''Samuel Eto'o'yu satmama kararı aldık''

AJANSSPOR - Antalyaspor'un yeni tesis açılışında kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o ile ilgili iddialara son noktayı koydu.

Antalyaspor'un yeni tesis açılışında taraftarlar, Şenol Güneş ve Fikret Orman'ın da orada olduğu sırada "Eto'o bizim" tezahüratında bulundular.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de konuyla ilgili, "Büyuk başarılar büyük oyuncular ile olur. Kaptanımız Eto'o ile ilgili çeşitli transfer dedikoduları çıkıyor. Şehrimizin güzel insanlarıyla konuştuk, düşündük ve kaptanımızı satmama kararı aldık. Ne şart olursa olsun. İnşallah bizim yönetimimiz altında Antalyaspor'u şampiyon göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Samuel Eto'o da Ali Şafak Öztürk'ün "Antalyaspor'da kalıyor musun?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Kamerunlu yıldız, "Biz kimiz?" sorusunu da "Biz Antalyaspor'uz." diye cevapladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Samuel Eto'o'nun Antalyalı ve Antalyasporlu olduğunu ve öyle kalacağını kaydetti.

Antalyaspor'a yeni tesis!

Antalyaspor tesislerinin yeni adı Atilla Konuk olarak açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisinin ismini verilmesini ise kabul etmedi.