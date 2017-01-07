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Sekiz spor kulübü kapatıldı!
07 Ocak 2017 , 10:53
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OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.
Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.
İşte kapatılan kulüpler:
Malatya Darende Spor Kulübü
Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü
Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü
Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü
Kocaeli İvme Spor Kulübü
Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği
73 Cizre Spor Kulübü Derneği
http://cdn-amk.sozcu.com.tr/amk-resimler/2017/01/khk-07-01.jpg
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