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Sekiz spor kulübü kapatıldı!

Tarih07 Ocak 2017 , 10:53

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Sekiz spor kulübü kapatıldı!

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

Malatya Darende Spor Kulübü

Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği

http://cdn-amk.sozcu.com.tr/amk-resimler/2017/01/khk-07-01.jpg

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